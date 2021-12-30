Sivas'ta yeni yıl mesajları

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile çeşitli kurum ve odaların temsilcileri yeni yıl mesajı yayımladı.

Ayhan, yeni yılda salgınların sona ererek hayatın normale döndüğünü görmek istediğini belirtti.

Kovid-19 salgınına rağmen Sivas olarak çalışmayı ve üretmeyi sürdürerek bir yılı daha geride bıraktıklarını aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"Sivas'ımıza güzel projeler kazandırmanın mutluluğunu yaşarken katma değeri yüksek devam eden birçok yatırıma da hız verdik. Sağlıktan eğitime, sanayiden çevreye, tarım ve hayvancılıktan ulaşıma, kırsal altyapıdan enerjiye, gençlik ve spordan kültür ve turizme, sosyal hizmetlerden şehircilik hizmetlerine pek çok alanda çalışma gerçekleştirdik. Bu çalışmaların birçoğunun da meyvesini aldık ve açılışlarla yatırımlarımızı taçlandırdık. İnşallah yeni yılda, devam eden çalışmalar ve yeni projelerle Sivas'ımızı çok daha iyi noktalara taşıyacağız."

Belediye Başkanı Bilgin de mesajında, yeni umutlarla 2022'ye "merhaba" demeye hazırlandıklarını hatırlatarak, "Biraz yorgun, biraz hüzünlü ama bir o kadar da gelecekten ümitli olarak karşılayacağımız 2022 yılı, inanıyorum ki hayırlara vesile olan yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Mehmet Kul ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken de yeni yılın sağlık, sevgi, barış ve refah getirmesini diledi.

AA / Göksel Cüneyt İğde - Son Dakika Haberleri

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