Sivas'ta yeni yıl coşkusu

SİVAS'ta 2019 yılını coşkuyla karşılayan vatandaşlar, kent meydanında ve eğlence mekanlarında doyasıya eğlendi.

Tüm dünyada olduğu gibi Sivas'ta da yeni yıl coşku ile karşılandı. Yeni yılı kent meydanında karşılayan vatandaşlar, 2019 yılına dakikalar kala cadde ve sokaklara akın ederek müzik eşliğinde eğlendi. Kalabalık, saatler 00.00'a yaklaştığında 10'dan geriye doğru sayarak yeni yılın gelmesini kutladı. Bazıları yeni yıla dilek feneri uçurarak girerken, hatıra fotoğrafı çektirenler oldu.

Polis ekipleri de yeni yıl nedeniyle Bağdat Caddesinde asayiş ve trafik uygulaması yaptı. Sürücüler alkol muayenesinden geçirilerek, araçlarda arama yapıldı.

İL PROTOKOLÜNDEN YENİ YIL ZİYARETLERİ

Sivas Valisi Salih Ayhan yılbaşına kentte görev yapan kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Vali Ayhan programına ilk olarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Sevgi Evlerinde kalan çocukları ziyaret ederek başladı. Ayhan daha sonra İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Huzur evini ziyaret etti. Burada yaşlılarla sohbet eden Ayhan, Türk Halk Müziği Korusunun verdiği konseri dinledi. Huzurevi sakinleri koronun çaldığı şarkılarla oyun oynayarak, halay çekti. Ziyarette Durmuş Kaya (76) kaval, Şakit Tamambay (81) ise klarnet çaldı. Vali Ayhan daha sonra Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Erhan Üstündağ Caddesi üzerinde trafik kontrolü yapan güvenlik güçleri ile bir araya gelerek, asayiş durumu hakkında bilgi aldı. Ayhan, polislere ve sürücülere çeşitli ikramlarda bulundu. Daha sonra '112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret eden Vali Ayhan, çağrı durumu hakkında bilgi alarak merkeze gelen bir çağrıya da yanıt verip emniyet güçlerini ilgili adrese yönlendirdi.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ayhan, 2019 yılı için temennilerde bulunarak Yaptığımız uygulamaları yerinde gözlemek ve 2018'in son gecesinin huzur ve sükun içinde geçmesi için çalışmalarımızı ve denetlemelerimizi yapmaktayız. İlimizi genelinde bin 250 emniyet ve jandarma mensuplarımızla beraber belediyemizin itfaiye ve zabıta teşkilatı, İl Sağlık Müdürlüğümüzün 112 birimleri tüm hayata dönük ve anlık müdahale etmesi gereken tüm unsurlar teyakkuzda hazır bir şekilde beklemektedir dedi.

Vali Ayhan daha sonra Altuntabak Şehit Adem Tut Polis Merkezi Amirliğini ve Özel Harekat Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek polislerin yeni yılını kutladı. Jandarma Komutanlığını da ziyaret ederek, yılın son saatlerinde askerlerle bir araya geldi. Ayhan, Hüseyin Yılmaz adlı bir askerin Ankara'da yaşayan babası İsa Yılmaz'ı arayarak sürpriz yaptı. Ayhan, telsizle tüm il jandarma teşkilatının yeni yılını kutladı. Ayhan, son olarak İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Kaynak: DHA