Sivas'ta Yeni Yıl Coşkusu

Sivas'ta 2018 yılını coşkuyla karşılayan vatandaşlar, kent meydanında ve eğlence mekanlarında doyasıya eğlendi.



Tüm dünyada ve Türkiye'de olduğu gibi Sivas'ta da yeni yıl coşku ile karşılandı. Yeni yılı kent meydanında karşılayan vatandaşlar, 2018 yılına dakikalar kala cadde ve sokaklara akın ederek müzik eşliğinde eğlendi. Grup, saat 00.00'a yaklaştığında ondan geriye doğru sayarak yeni yılın gelmesini kutladı. Bazı vatandaşlarda yeni yıla dilek feneri uçurarak girerken, bazı vatandaşlar ise hatıra fotoğrafı çekindi. Öte yandan polis ekipleri de yeni yıl nedeniyle Bağdat Caddesi'nde asayiş ve trafik uygulaması yaptı. Sürücüler alkol muayenesinden geçirilerek, araçlarda arama yapıldı.



İL PROTOKOLÜNDEN YENİ YIL ZİYARETLERİ



Diğer yandan Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, 5'nci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan ve Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, yılbaşına kentte görev yapan kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Protokol üyeleri ilk olarak İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Huzurevini ziyaret etti. Burada yaşlılarla sohbet eden il protokolü yaşlıların yeni yılını kutladı. Huzurevinde bulunan yaşlılardan Durmuş Kaya (86) kaval çalarken, Şakir Tamambay (82) ise klarnet çaldı. Tamambay, il protokolünün eşlerine de hediye takdim etti. Protokol üyeleri daha sonra Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Sevgi Evleri'nde kalan çocukları ziyaret etti. Protokol üyeleri daha sonra ise İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, kentteki polis merkezleri, 112 Acil Çağrı Merkezi, İtfaiye Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Sivas-Ankara, Sivas-Erzincan ve Sivas-Kayseri karayolları güzergahlarında bulunan uygulama noktaları ile Özel Harekat Şube Müdürlüğünü ziyaret etti. Vali Davut Gül, Sivas-Ankara karayolundaki uygulama noktasında durdurulan ve Bursa'dan Ağrı'ya giden şehirlerarası otobüsündeki yolcularında yeni yılını kutlayarak tatlı ikram etti.