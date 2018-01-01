Sivas'ta Yeni Yıl Coşkusu

Sivas'ta 2018 yılını vatandaşlar coşkuyla karşıladı.



Tüm Türkiye'de olduğu gibi Sivas'ta da vatandaşlar yeni yıl dolayısıyla cadde ve sokaklara akın etti. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar saatler 00.00'a yaklaştığında ondan geriye doğru sayarak yeni yılı kutladı. Bazı vatandaşlar gökyüzüne dilek feneri bırakırken, bazı vatandaşlar 2018 yılının ilk saatlerini sevdiklerine sarılıp kutladı. Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesi önünde toplanan bazı vatandaşlarda müzik eşliğinde doyasıya eğlendi. Polis ekipleri tarafından yeni yılın ilk saatlerinden itibaren kentin çeşitli bölgelerinde asayiş ve trafik uygulaması yapıldı. Uygulamada sürücülerin alkol muayeneleri yapılırken, araçlar kontrol edildi. Alkollü olan bazı sürücülere cezai işlem uygulandı. Alkolün etkisiyle sokağa çıkan bazı vatandaşların karıştığı kavgalarda bıçakla yaralananlar hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. - SİVAS