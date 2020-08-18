Sivas'ta yeni üniversite hastane binası için çalışmalar başladı
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Sivas'ta yeni üniversite hastane binası için çalışmalar başladı

Sivas'ta yapımına başlanan yeni üniversite hastane binasında incelemelerde bulunuldu.

Sivas'ta yeni üniversite hastane binası için çalışmalar başladı
18.08.2020 13:43 | Son Güncelleme: 18.08.2020 14:20

Sivas'ta yapımına başlanan yeni üniversite hastane binasında incelemelerde bulunuldu.

Cumhuriyet Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu, İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş, Merkez İlçe Başkanı Muhammed Burak Kuruçay, İl Kadın Kolları Başkanı Arzu Polat ve Gençlik Kolları Başkanı Fatih Sakarya, Kardeşler Tepesi eteğine yapılan yeni üniversite hastane inşaatını inceledi.

İnşaat alanını gezen heyet, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Vural Ercins'ten de bilgi aldı.

İncelemenin ardından açıklamada bulunan milletvekili Ekinci, "İnşallah 2023 yılında hizmete açtığımız zaman 1056 yataklı yeni modern bir hastaneye kavuşacağız. Ben burada emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sivas milletvekillerimize ve kıymetli hocamıza çok çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Böylesine büyük bir yatırımın üniversiteye kazandırıldığı için mutlu olduğunu belirten rektör Yıldız da "Üç yıl önce başladığımız hastane projesinin sonuna geldik. Şu anda hafriyatlar alınıyor. Üç blokun hafriyatı alındı, diğer blokların hafriyatı da alınacak ve bu sene temelini atacağız. Allah nasip ederse 2023'te Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açmayı planlıyoruz." açıklamasını yaptı.

İl Başkanı Hakan Aksu ise şunları kaydetti:

"AK Parti iktidara geldiği günden bu tarafa, 2002'den bu ana kadar Sivas'ta 1200 civarında yatak kapasiteli Yeni Numune Hastanemiz başta olmak üzere, ilçe hastanelerimizin yenilenmesi, Diş Hastanemizin yapılması, birçok mahallemize aile sağlık merkezlerinin kazandırılması ile sağlığı Sivas'ta belirli bir aşamaya taşıdık. Bugün de Cumhuriyet Üniversitemizin yeni hastane binasının hafriyat alma işlemlerini hep beraber gördük. 2002'den bu tarafa belki 80 yılda yapılmış birçok yatırımın kat be kat fazlasını Sivas'a kazandırdık."

Kaynak: AA

Manşet

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