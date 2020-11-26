Son dakika... Yeni doğmuş bebeğini ölüme terk eden anne tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika... Yeni doğmuş bebeğini ölüme terk eden anne tutuklandı

26.11.2020 18:37 | Son Güncelleme: 26.11.2020 18:54

Son dakika gündem haberine göre Sivas'ta yeni doğmuş bebeğini boş araziye terk ederek ölümüne sebep olan anne tutuklandı.

Sivas'ta yeni doğmuş bebeğini boş araziye terk ederek ölümüne sebep olan anne tutuklandı.

Numune Hastanesindeki tedavisi tamamlanan anne N.G. (35) emniyete götürüldü. N.G. buradaki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi.

Yürümekte güçlük çeken N.G, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Tartışmalı koronavirüs aşısıyla ilgili bomba itiraf: Çalışmalarda hata yaptık
Tartışmalı koronavirüs aşısıyla ilgili bomba itiraf: Çalışmalarda hata yaptık
Yuhalama seslerini duyunca jet hızıyla dışarı çıktı: Hanginiz yuhaladı?
Yuhalama seslerini duyunca jet hızıyla dışarı çıktı: Hanginiz yuhaladı?
Araç sahiplerine kötü haber! Benzinden sonra bir büyük zam da motorine
Araç sahiplerine kötü haber! Benzinden sonra bir büyük zam da motorine

Olay

Gökmedrese Mahallesi'nde pide fırını çalışanı Salih Yetiş, boş araziye aracını park ederken yerde çıplak bebek görmüş, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti. Bebek, Cumhuriyet Üniversite Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamamıştı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek kısa sürede yakaladığı anne N.G, ilk ifadesinde, bebeğin babasının boşanma aşamasındaki eşi E.G. (56) olduğunu söylemişti. N.G, ailesinin tepkisinden korktuğu için bebeği evinin yakınındaki boş araziye bıraktığını ileri sürmüştü.

Cinsiyeti erkek olan bebeğin yapılan ön otopsisinde, hipotermiye bağlı hayatını kaybettiği değerlendirilmişti. Anne ile bebekten alınan kan ve doku örnekleri, Ankara Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderilmişti.

N.G'nin ikinci evliliği olduğu, biri ilk eşinden diğeri şimdiki eşi E.G'den 11 ve 6 yaşlarında iki kızının bulunduğu kaydedilmişti.

Son dakika... Yeni doğmuş bebeğini ölüme terk eden anne tutuklandı
Son dakika... Yeni doğmuş bebeğini ölüme terk eden anne tutuklandı
Son dakika... Yeni doğmuş bebeğini ölüme terk eden anne tutuklandı
Son dakika... Yeni doğmuş bebeğini ölüme terk eden anne tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

İlgili Haberler

Yeni doğmuş bebek, boş arsaya terk edildi
Yeni doğmuş bebek, boş arsaya terk edildi
Yeni doğmuş bebek, boş arsaya terk edildi (2)
Yeni doğmuş bebek, boş arsaya terk edildi (2)
Yeni doğmuş bebek, boş arsaya terk edildi (3)
Yeni doğmuş bebek, boş arsaya terk edildi (3)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Bülent Turan Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Enes Batur İrem Derici Demet Akalın
Spor Falcao Samatta Mert Günok Deniz Türüç Christian Luyindama
Tüm Haberler Kasım Futbol Antalya Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Yeni doğmuş bebeğini ölüme terk eden anne tutuklandı - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.11.2020 18:54:01. #1.15#
title