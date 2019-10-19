Sivas'ta yem fabrikası ve süt işleme tesisi kurulacak

19.10.2019 12:50

Sivas'ta yem fabrikası ve süt işleme tesisi kurulacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Demirağ Organize Sanayi Bölgesi civarında kurulması planlanan yem ve süt işleme tesisi arazisini gezerek, planlanan yatırımın son durum hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Sivas çiftçisinin sorunlarını ortadan kaldırmak ve gelir artışı sağlamak adına Sivas Teknik Tarım Hayvancılık ve İnşaat Ticaret Sanayi Anonim Şirketinin (SİVTAŞ) önemli bir projeyi hayata geçireceğini belirten Ayhan, şirket bünyesinde sözleşmeli besicilik, jeotermal sera, bal işletme tesisi, yem fabrikası, süt işletmesi, damızlık hayvancılık işletmesi gibi tarım ve hayvancılığa yönelik faaliyetlerin yapılacağını aktardı.

Bu çalışmalar kapsamında ilk olarak yem ve süt işleme tesislerini kurarak kırsalı güçlü kılmayı hedeflediklerini vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:

"29 Ekim'de fabrikalarımızın temelini atacağız. 38 bin 354 metrekare alan üzerine kurulacak olan tesisler, onlarca kişiye istihdam sağlayacak, Sivas'ın üretim kapısı olacak. Bu bölge hayvancılık açısından oldukça verimli bir yer. Üretim tesislerimizi kurduğumuz zaman ticari bir kaygı ile çalışmayacağız, maliyetleri düşürerek çiftimize katkı sağlayacağız. Amacımız rekabet değil, vatandaşlarımızın ürünlerini alıp pazarlayarak, çiftçilerimizin maliyetlerini azaltmaktır."

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise Sivas adına önemli bir projenin hayata geçirileceğini ifade etti.

Klasik belediyecilik yapmayacaklarını vurgulayan Bilgin, "Kurum ve kuruluşların ortak iradesi ile Türkiye'nin ihtiyacı olan üretim ve istihdama yönelik bir faaliyet gerçekleştiriyor, güç birliği yapıyoruz. Sivas tarım ve hayvancılık şehri ancak Çepni'deki yem fabrikasının dışında bir yem fabrikası yok. Sivas'ın sütü il dışına gidiyor ve farklı sorunlarla karşılaşılıyor. İlimizdeki güzel gelişmeler devam edecek." ifadelerini kullandı.

İnceleme gezisine İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Vali Yardımcısı Mehmet Nebi Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Sıtkı Eminoğlu, SİVTAŞ Genel Müdürü Hakan Bozbıyık, Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Emre Torun, Demirağ OSB Müdürü Mustafa Beştepe, Buruciye AŞ. Müdürü Mustafa Altun ile diğer yetkililer de katıldı.

Kaynak: AA