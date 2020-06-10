Sivas'ta yem bitkisi hasadı başladı
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Sivas'ta yem bitkisi hasadı başladı

Sivas'ta yem bitkisi hasadı başladı Vali Ayhan, '300 Fikir 300 Proje' kapsamında düzenlenen yem bitkisi hasadı programında eline tırpan alıp hasat yanarak, "Ekilmeyen bir karış toprağımız kalmayacak.

10.06.2020 14:22 | Son Güncelleme: 10.06.2020 14:28

Sivas'ta yem bitkisi hasadı başladı

Vali Ayhan, '300 Fikir 300 Proje' kapsamında düzenlenen yem bitkisi hasadı programında eline tırpan alıp hasat yanarak, "Ekilmeyen bir karış toprağımız kalmayacak." dedi

SİVAS - Vali Ayhan, '300 Fikir 300 Proje' kapsamında düzenlenen yem bitkisi hasadı programında eline tırpan alıp hasat yanarak, "Ekilmeyen bir karış toprağımız kalmayacak." dedi.

Sivas'ta tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Sivas Valiliği öncülüğünde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün koordinesinde '300 Fikir 300 Proje' kapsamında; Şarkışla ilçesine bağlı Harun köyünde hasat programı düzenlendi. Yem bitkisi hasat programında tırpan ve traktör ile hasadı gerçekleştiren Sivas Valisi Salih Ayhan, çiftçilere bereketli hasatlar diledi. Şarkışla ilçesinin verimli topraklarını yerinde görmek için bir dizi ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade eden Vali Salih Ayhan, bölgenin tarım ve hayvancılıkta önemli yerlerden biri olduğunu söyledi. Ayhan, 'Üreten Çiftçi Gelişen Sivas' projesi kapsamında çok güzel çalışmalar yapıldığını ifade ederek, "Çiftçimizin yanında olmak, kendilerine destek vermek için ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Yem veriminin artırılması projesi kapsamında Harun köyündeyiz. 300 Fikir 300 Proje ile eğitimden kültüre, tarımdan sanata birçok alanda projemiz var. Toplam projelerimizin maliyeti 32 Milyon TL. Bunlardan bazıları da tarımsal alanda yaptığımız projelerdir. Bu projede Harun köyünde uygulanmaktadır. Görülmektedir ki çiftçimizi bilgiyle toprağı da suyla buluşturduğumuzda fevkalade neticeler alıyoruz. Burada da çiftçimiz hayvancılıktaki yem girdilerini azaltmak için güzel bir çalışma yapmış bulunmakta. Bereketli olsun kazançlı olsun." dedi.

Vali tırpanı eline alıp hasat yaptı

Vali Ayhan, dünyadaki en önemli iş sahasının tarımsal alan olduğuna dikkat çekerek, "Devletimiz, bakanlıklarımız, tarımsal sektöre olağanüstü destekler sağlanmaktadır. Sivas'ta son 2 yılda hazırlanan projeleri sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Arazilerimiz ekilecek, toprağımız suyla buluşacak, çiftçimizde bilgiyle buluşacak. İnşallah ekilmeyen bir karış toprağımız kalmayacak. Çiftçinin cebi dolacak, yüzü gülecek. Bu topraklarda toplumsal refah artmış olacak. Yeni dönemde, hem taşra ile merkez arasında nüfus dengesini sağlamak hem de yeni dönemde Devlet Su İşlerinin yaptığı sulama kanalı, gölet ve barajlarla ürün desteğini artıracağız." şeklinde konuştu. Sivas'ın 1 milyon hektar alana sahip olduğunu ifade eden Vali Ayhan, Cumhurbaşkanının açıkladığı 7 ilden biri olan Sivas'ta hazine arazilerinin tarıma kazandırılması için çalışma başlatıldığını söyledi. Ayhan, "Çiftçilerimize ücretsiz hazine arazisi tahsis edilerek kendilerine destek verilmiş olunacak. Her alanda olduğu gibi tarımda da üretmeye çok ihtiyacımız var, büyüyerek tarımda söz sahibi olacağız Üçlü büyüme modeli ile tarım, sanayi ve turizmde Sivas, çok iyi noktalara gelecek" diyerek sözlerinin sonlandırdı.

Vali Aynan, açıklamasının ardından eline tırpanı alıp yem bitkisi hasadı yaptı.

Sivas'ta yem bitkisi hasadı başladı

Kaynak: İHA

Manşet

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