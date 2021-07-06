Sivas'ta "Yem Bitkileri Hasadı Tarla Günü" Düzenlendi
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Sivas'ta "Yem Bitkileri Hasadı Tarla Günü" Düzenlendi

Sivas'ta 'Yem Bitkileri Hasadı Tarla Günü' Düzenlendi
Habermetre - Haberler | Toplum

Sivas Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Üretiminin Geliştirilmesi Projesi kapsamında "Yem Bitkileri Hasadı Tarla Günü" düzenlendi.

Sivas Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Üretiminin Geliştirilmesi Projesi kapsamında "Yem Bitkileri Hasadı Tarla Günü" düzenlendi. Etkinlikte konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, 5 bin çiftçiye 2 bin ton tohum desteği sağlandığını belirtti. Tarla günü etkinliği, Töngel Köyü ve Aşağı Yıldızlı Köyü'nde gerçekleştirildi. Etkinliğe; Sivas Valisi Salih Ayhan, Vali Yardımcısı Abdullah Seçkin Koçak, İl Müdürü Seyit Yıldız, TKDK İl Koordinatörü Muhammed Ali Genç, Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, protokol üyeleri ve çiftçiler katıldı.

Vali Salih Ayhan, bölgede incelemelerde bulundu. Töngel Köyü'nde yapılan ziyaretin ardından "Yem Bitkileri Hasadı Tarla Günü" etkinliğinde konuşan Sivas Valimiz Salih Ayhan; " Bahar döneminde çiftçilerimizi desteklemek için 2000 ton tohumla 5000 çiftçimize destek sağladık. Bu desteklerle çiftçilerimizin girdi maliyetlerini azaltarak karlarını artırmayı amaçladık, şimdi ise hasat döneminde yine çiftçilerimizle birlikteyiz. Sulama altyapılarımızı güçlendirerek, barajlarımızı ve göletlerimizi biran önce bitirerek kurak geçen zamanlarda üretimin daha da artmasını sağlayacağız. Çiftçilerimize bereketli kazançlar diliyorum, tüm çiftçilerimizin hasatları bereketli olsun. " dedi.

Vali Ayhan ve protokol üyeleri Yem Bitkileri Hasadı Tarla Günü'nün ardından; Aşağı Yıldızlı Köyü'nde 750 dönüm sulanabilir buğday ekili arazide incelemelerde bulundu. sivas tarım töngel tarla günü vali salih ayhan

Kaynak: Habermetre

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