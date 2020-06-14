Sivas'ta yedikleri ottan zehirlenen 10 kişinin tedavisi sürüyor Sivas'ta doğadan topladıkları ottan yaptıkları yemekten yedikten sonra zehirlenen 10 kişinin tedavisi sürüyor.

Sivas'ta doğadan topladıkları ottan yaptıkları yemekten yedikten sonra zehirlenen 10 kişinin tedavisi sürüyor.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi gören 9'u aynı aileden 10 kişiyi ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Ayhan, zehirlenen kişilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Beypınar köyünde dün doğadan toplanan ottan yapılan yemeği yiyen Ömer, Dudu, Faruk, Adem, Hilal, Bekir, Gülersin, Sıla ve Gamze Koç ile Yaşar Gökçe, bir süre sonra rahatsızlanarak ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılmıştı.

Zehirlenen kişilerin otluk alanda yapılan zirai ilaçlamadan etkilenmiş olabilecekleri ihtimali üzerinde durulmuştu.

Kaynak: AA