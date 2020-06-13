Sivas'ta yedikleri ottan zehirlenen 10 kişi tedavi altına alındı Sivas'ta doğadan topladıkları ottan yaptıkları yemekten yiyen 9'u aynı aileden 10 kişi zehirlendi.

Sivas'ta doğadan topladıkları ottan yaptıkları yemekten yiyen 9'u aynı aileden 10 kişi zehirlendi.

Beypınar köyünde doğadan toplanan ottan yapılan yemeği yiyen Ömer, Dudu, Faruk, Adem, Hilal, Bekir, Gülersin, Sıla ve Gamze Koç ile Yaşar Gökçe, bir süre sonra rahatsızlandı.

Bilgi verilmesi üzerine 10 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Zehirlenen 10 kişinin hayati tehlikesi bulunmazken, otluk alanda yapılan zirai ilaçlamadan etkilenmiş olabilecekleri ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaynak: AA