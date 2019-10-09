Sivas'ta "yazılım ve veri tabanı uzmanlığı" eğitimi

09.10.2019 13:04

Cumhuriyet Teknokent ve İŞKUR iş birliğinde düzenlenen yazılım ve veri tabanı uzmanlığı eğitimi sona erdi.

Cumhuriyet Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Teknokent'te düzenlenen sertifika töreninde konuşan Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, kursiyerleri tebrik etti.

Üniversitenin şehir ile irtibatı konusunda bir şeyler yapılması gerektiğini hep söylediklerini belirten Yıldız, "Bu kurstan sertifika alacak kursiyerlerin işe başlamaları da bizi sevindiren bir başka konu. Kursun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Teknokent Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Serdar Mercan ise üniversite, İŞKUR ve Cumhuriyet Teknokent iş birliğiyle üçüncü kez yazılım kursu düzenlediklerini anımsattı.

Kurslara katılan kursiyerlerden yüzde 30'unu işe başlattıklarını aktaran Mercan, "Şehrimiz, bölgemiz ve ülkemizin geleceği açısından oldukça önemli olan yazılım kurslarını İŞKUR iş birliği ile Cumhuriyet Teknokent olarak devam ettireceğiz. Katılımınızdan dolayı her birinize teşekkür ediyorum." dedi.

İŞKUR İl Müdürü Hikmet Canpolat da bu tür faaliyetleri önemsediklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar üniversitede vermiş olduğumuz kurslarımıza değerli Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız'ın desteği oldukça fazla. Kursu verdiğimiz Cumhuriyet Teknokent bünyesinde birçok yazılım firması var. Bu şirketlerin ciddi manada kalifiye personele ihtiyaçları var. Burada kursa katılan kursiyerler herhangi bir yazılım firmasında işe başladığında ilk 9 aylık maaş ve sigorta giderlerini de biz İŞKUR olarak destekliyoruz."

Kaynak: AA