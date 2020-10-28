Sivas'ta yaygınlaşan sulu tarım 2020'de ekonomiye 170 milyon lira katkı sağladı

Sivas'ta 2020 yılı sulama sezonunda 220 bin dekar arazide yapılan sulu tarımla ülke ekonomisine yaklaşık 170 milyon lira katkı sağlandığı bildirildi.

Sivas'ta 2020 yılı sulama sezonunda 220 bin dekar arazide yapılan sulu tarımla ülke ekonomisine yaklaşık 170 milyon lira katkı sağlandığı bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kurumun imkanlarıyla hayata geçirilen modern sulama sistemleri, tarımda hem su tasarrufu sağlıyor hem de çiftçilerin kazançlarını artırarak ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, son yıllarda modern sulama projeleri geliştirerek uygulamaya koyduklarını ifade etti.

'Modern sulamayla tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesini ve çiftçi gelirlerinin artışını sağlıyor" değerlendirmesinde bulunan Yıldız, bu durumun kırsal kalkınmanın hedeflerinden biri olan yoksulluğu azaltarak yaşam standardını yükselttiğini kaydetti.

Sivas ve ilçelerinde 1 Haziran 2020 tarihinde başlayan sulama sezonun 20 Ekim'de tamamlandığını belirten Yıldız, şunları aktardı:

"Sivas il ve ilçelerimizde 2020 yılında toplam 220 bin dekar arazide yapılan sulu tarımla 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 169 milyon 712 bin 822 lira katkı sağlandı. İnşa ettiğimiz baraj ve göletler, sulama kanalları, iletim hatları sayesinde suyu toprakla buluşturuyoruz. Yaptığımız toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile tarım arazilerini büyütüyoruz. Çiftçimizin gelirini, üretim konforunu yükseltiyoruz. Böylece kırsal alanlardan göçün belli ölçüde önüne geçtiğimiz gibi gıda arz güvenliğinin de teminatı oluyoruz.'

Kaynak: Anadolu Ajansı