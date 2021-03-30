Erzincan'da yaya geçidine kırmızı çizgi çekildi
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Erzincan'da yaya geçidine kırmızı çizgi çekildi

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Erzincan'da yaya geçidine kırmızı çizgi çekildi

Erzincan'da, "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" sloganıyla yaya geçidine kırmızı çizgi çekildi.

İşte hem cumartesi hem de pazar günü kısıtlamaya dahil olacak 58 il
İşte hem cumartesi hem de pazar günü kısıtlamaya dahil olacak 58 il

Erzincan'da, "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" sloganıyla yaya geçidine kırmızı çizgi çekildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması için "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" sloganıyla başlatılan farkındalık çalışması kapsamında Erzincan'da Ordu Caddesi üzerindeki Saat Kulesi önünde bir etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında yaya geçidinin ortasındaki şeritler kırmızıya boyandı. Etkinliğe, kent protokolü ile kurum müdürleri katıldı.

Etkinlikle ilgili yaya güvenliğinin ön plana alındığı belirtilerek vatandaşların daha sağlıklı bir ulaşım sağlamasına vurgu yapıldı. - ERZİNCAN

Erzincan'da yaya geçidine kırmızı çizgi çekildi
Erzincan'da yaya geçidine kırmızı çizgi çekildi
Erzincan'da yaya geçidine kırmızı çizgi çekildi
Erzincan'da yaya geçidine kırmızı çizgi çekildi
Erzincan'da yaya geçidine kırmızı çizgi çekildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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