Sivas'ta yaşlıyı dolandıran şüpheliler yakalandı
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Sivas'ta yaşlıyı dolandıran şüpheliler yakalandı

09.05.2020 11:59 | Son Güncelleme: 09.05.2020 12:04

Sivas'ta yaşlıyı dolandıran şüpheliler yakalandıSİVAS'ta yaşayan Kadir Sarıkaya'yı, (73), telefonda kendilerini jandarma komutanı olarak tanıtan ve 3 bin lira ile 3 altın bileğinin alıp kaçan dolandırıcılar yakalandı.

Sivas'ta yaşlıyı dolandıran şüpheliler yakalandı

SİVAS'ta yaşayan Kadir Sarıkaya'yı, (73), telefonda kendilerini jandarma komutanı olarak tanıtan ve 3 bin lira ile 3 altın bileğinin alıp kaçan dolandırıcılar yakalandı.

Olay, 5 Mayıs günü saat 14.30 sıralarında Dört Eylül Mahallesi'nde yaşandı. Kadir Sarıkaya'yı telefonla arayan kimliği belirsiz kişi, kendisini jandarma komutanı olarak tanıtarak bir kadın cinayeti ve FETÖ'ye para gönderdiği yönündeki yalanlarla yaşlı adamla ile ilgili soruşturma yürüttüklerini anlatıp, "Hakkınızda işlem yapacağız, bu nedenle evinize geleceğiz" dedi. İddiaya göre kısa süre sonra da askeri üniforma ile adrese giden şüpheli, Sarıkaya'dan evde bulunan para ve ziynet eşyalarını getirmesini istedi. Şüpheli, Sarıkaya'nın getirdiği 3 bin lira ve 3 bileziği alarak evden uzaklaştı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Sarıkaya, polise haber verdi. Olay yerine gelen Sivas Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Altıntabak Polis Merkez Amirliği ekipleri, Sarıkaya'nın ifadesine başvurdu. Sarıkaya daha sonra şikayetçi olmak üzere Altıntabak Polis Merkez Amirliği'ne gitti. Polis, dolandırıcılık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin yoğun çalışması sonucu dolandırıcılık şüphelileri K.Ç. ve V.M. yakalandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Yakalanan şüpheliler K.Ç. ve V.M.'nin dolandırdıkları altınları Sivas'ta bir kuyumcuya bozdurdukları belirlendi. Ayrıca şüphelilerden K.Ç.'nin yakalandığı sırada üzerinde 25 bin lira nakit ele geçirildi. Şüphelilerin bu sabah emniyetteki işlemleri tamamlandı. Ayrıca polis ekiplerinin yaptığı çalışmada 7 Mayıs'ta Yıldızeli ilçesinde meydana gelen 100 bin lira dolandırıcılık olayına da karıştıkları belirlendi. Şüpheliler K.Ç. ve V.M. emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye çıkarıldıkları sırada yüzlerini gizlemeye çalıştıkları görüldü.

Sivas'ta yaşlıyı dolandıran şüpheliler yakalandı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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