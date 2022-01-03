Sivas'ta yaşlı adam yalnız yaşadığı prefabrik evde çıkan yangında öldü - Haberler
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Sivas'ta yaşlı adam yalnız yaşadığı prefabrik evde çıkan yangında öldü

Sivas'ta yaşlı adam yalnız yaşadığı prefabrik evde çıkan yangında öldü
AA / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Sivas'ın Gürün ilçesinde 92 yaşındaki kişi yalnız yaşadığı prefabrik evde çıkan yangında hayatını kaybetti.

SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde 92 yaşındaki kişi yalnız yaşadığı prefabrik evde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Yuva köyünde Celal Almalı'nın yalnız yaşadığı sobayla ısınan prefabrik evde yangın çıktı.

Köylülerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında yaşamını yitiren Almalı'nın cenazesi otopsi işlemleri için Gürün Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri

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