Sivas'ta yaşatılan Osmanlı geleneği ihtiyaç sahiplerinin veresiye borçlarını kapatıyor

Sivas'ta hayata geçirilen "Zimem Defteri Projesi" ile ihtiyaç sahiplerinin esnafa olan veresiye borçları kapatılarak Osmanlı geleneği yaşatılıyor.

Sivas'ta hayata geçirilen "Zimem Defteri Projesi" ile ihtiyaç sahiplerinin esnafa olan veresiye borçları kapatılarak Osmanlı geleneği yaşatılıyor.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Valilik koordinesindeki "2023 Sivas Vizyon Projeleri" arasında da yer alan söz konusu proje, din görevlileri ile ihtiyaç sahipleri arasında gönül köprüsü oluşturuyor.

Adını Osmanlı döneminde "veresiye" anlamına gelen "zimem" kelimesinden alan proje kapsamında ilk olarak esnafa borcu olan ihtiyaç sahipleri belirleniyor.

Projeyle her ay il merkezinde bir mahalle tespit ediliyor ve o mahallede görev yapan din görevlileri bir araya gelip ihtiyaç sahibi ailelerin esnafa olan veresiye borçlarını ödüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde