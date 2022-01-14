YASAKLI IRK KÖPEĞİNİ BARINAK GÖREVLİLERİNE TESLİM ETTİ

SİVAS (DHA) - SİVAS'ta yaşayan Kaya Özelma müstakil evinin bahçesinde beslediği 'Oscar' isimli yasaklı ırk köpeğini, hayvan barınağı görevlilerine teslim etti. Kardeşler Mahallesinde yaşayan Kaya Özelma, müstakil evinin bahçesinde beslediği oğlu Umut Özelma'ya ait 'Oscar' isimli Dogo Arjantin cinsi yasaklı ırk köpeğini teslim etmek için belediyeyi aradı. Köpeğin bulunduğu eve gelen görevliler teslim aldıkları yasaklı ırk köpeği belediyeye ait barınağa götürdü.

Köpeğinin kimseye bir zararı olmadığını belirten Kaya Özelma, "Köpek uzman çavuş olan oğlumun, 5-6 aydır besliyordum. Herhangi bir şikayet de yok. Temiz bir hayvan, hırçın değil. Cezalardan dolayı mecburen veriyoruz. Kanunun kestiği parmak acımaz. Bu zararlıysa vereceğiz. Çıkmış olan bir kanuna saygılı olmamız gerekir. Devletten Allah razı olsun, hiç değilse ceza yemektense elimizden aldı. Köpeğim gitti için üzülüyorum" dedi.