Sivas'ta yasak bitti, vatandaşlar sokağa akın etti
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Sivas'ta yasak bitti, vatandaşlar sokağa akın etti

Sivas'ta yasak bitti, vatandaşlar sokağa akın ettiSİVAS'ta kısıtlamanın sona ermesinin ardından vatandaşlar araçlarıyla ve yaya olarak sokaklara çıktı.

27.05.2020 01:15 | Son Güncelleme: 27.05.2020 01:21

Sivas'ta yasak bitti, vatandaşlar sokağa akın etti

SİVAS'ta kısıtlamanın sona ermesinin ardından vatandaşlar araçlarıyla ve yaya olarak sokaklara çıktı.

Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında bayram boyunca 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle Sivas'ta vatandaşlar cadde ve sokaklara çıktı. 4 gün boyunca boş olan cadde ve sokaklar, kısıtlamanın sona ermesinden 10 dakika sonra araç ve insanlarla doldu. Birçoğu açık market arayan vatandaşların bazıları da hava almak için dolaşmaya çıktıklarını söyledi. Kentte özellikle İnönü Bulvarı ve Atatürk Caddesi üzerinde yoğunluğun yaşandığı görüldü. Cadde üzerinde oluşan trafik nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Sivas'ta yasak bitti, vatandaşlar sokağa akın etti

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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