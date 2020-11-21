Sivas'ta yasak başladı, cadde ve sokaklar boş kaldı
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Sivas'ta yasak başladı, cadde ve sokaklar boş kaldı

21.11.2020 21:28 | Son Güncelleme: 21.11.2020 21:32
Sivas'ta yasak başladı, cadde ve sokaklar boş kaldı

SİVAS'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında, saat 20.00 itibarıyla sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

SİVAS'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında, saat 20.00 itibarıyla sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 20.00 ile sabah 10.00 arasında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kent merkezinde cadde ve sokaklar boş kalırken, polis ekipleri ve bekçiler uygulama yaptı. Alınan yasak kararına vatandaşların uyduğu görüldü. Sivas Cumhuriyet Meydanı yasağın başlamasının ardından sessizliğe büründü. Koronavirüs sessizliği havadan dron ile görüntülendi. 


Sivas'ta yasak başladı, cadde ve sokaklar boş kaldı
Sivas'ta yasak başladı, cadde ve sokaklar boş kaldı
Sivas'ta yasak başladı, cadde ve sokaklar boş kaldı
Sivas'ta yasak başladı, cadde ve sokaklar boş kaldı
Sivas'ta yasak başladı, cadde ve sokaklar boş kaldı
Sivas'ta yasak başladı, cadde ve sokaklar boş kaldı
Sivas'ta yasak başladı, cadde ve sokaklar boş kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI

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