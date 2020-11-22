Sivas'ta yasağa muhalefet cezayı engelleyemedi
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Sivas'ta yasağa muhalefet cezayı engelleyemedi

22.11.2020 09:12 | Son Güncelleme: 22.11.2020 09:17

Sivas'ta bir şahsın Covid-19 tedavisi gören annesini hastaneden eve götürdüğünü söylemesi, cezayı engelleyemedi.

Sivas'ta bir şahsın Covid-19 tedavisi gören annesini hastaneden eve götürdüğünü söylemesi, cezayı engelleyemedi. Şahsa cezai işlem uygulanırken annesi karantina sürecini tamamlamak üzere KYK yurduna götürüldü.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde yaşayan Covid-19 hastası A.K. isimli kadın, rahatsızlanınca sağlık ekipleri tarafından ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne götürüldü. Hastanedeki tedavi işlemlerinin ardından Covid-19 hastası kadının oğlu E.K. Valilik tarafından tahsis edilecek aracı beklemeden annesini özel aracıyla eve götürmek istedi. Araç, sokağa çıkma kısıtlaması çerçevesinde uygulama yapan polis ekipleri tarafından Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde durdurularak kimlik kontrolü yapıldı. Kontrollerde araçta seyahat eden A.K.'nin Covid-19 testinin pozitif olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, Covid-19 hastası olan ve karantina ihlali yapan kadının KYK'ya sevki için bölgeye sağlık ekibi istedi. E.K. isimli şahıs, karantinayı ihlal ettiği gerekçesiyle annesini KYK yurduna götürecek sağlık ekiplerine de zorluk çıkardı. Şahsın, sağlık ekiplerine 'Yaptığınız çok ayıp bir şey, bu kadın burada hasta bekletiyorsunuz' şeklinde tepki göstermesi dikkat çekti. Polis ve sağlık ekiplerinin ikna çalışmaları sonrası A.K. isimli kadın karantina süresini tamamlamak üzere KYK yurduna götürüldü. Araç sürücüsü E.K.'ya ve araçta bulunan bir şahsa kısıtlamayı deldiği gerekçesiyle, A.K. isimli kadınaysa Covid-19 karantinasını ihlal ettiği gerekçesiyle cezai işlem uygulanacağı öğrenildi. Öte yandan A.K.'nin karantina sürecinde 11 günü geride bıraktığı öğrenildi.

-İHA-

Sivas'ta yasağa muhalefet cezayı engelleyemedi
Sivas'ta yasağa muhalefet cezayı engelleyemedi
Sivas'ta yasağa muhalefet cezayı engelleyemedi
Sivas'ta yasağa muhalefet cezayı engelleyemedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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