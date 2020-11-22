Sivas'ta yasağa ilk muhalefet
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Sivas'ta yasağa ilk muhalefet

22.11.2020 00:15 | Son Güncelleme: 22.11.2020 02:07

Sivas'ta yasağa ilk muhalefet -Sivas'ta bir şahsın Covid-19 tedavisi gören annesini hastaneden eve götürdüğünü söylemesi, cezayı engelleyemedi.

Sivas'ta yasağa ilk muhalefet

-Sivas'ta bir şahsın Covid-19 tedavisi gören annesini hastaneden eve götürdüğünü söylemesi, cezayı engelleyemedi. Şahsa cezai işlem uygulanırken annesi karantina sürecini tamamlamak üzere KYK yurduna götürüldü.

SİVAS - Sivas'ta bir şahsın Covid-19 tedavisi gören annesini hastaneden eve götürdüğünü söylemesi, cezayı engelleyemedi. Şahsa cezai işlem uygulanırken annesi karantina sürecini tamamlamak üzere KYK yurduna götürüldü.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde yaşayan Covid-19 hastası A.K. isimli kadın, rahatsızlanınca sağlık ekipleri tarafından ambulansla Sivas Numune Hastanesine götürüldü. Hastanedeki tedavi işlemlerinin ardından covid-19 hastası kadının oğlu E.K. Valilik tarafından tahsis edilecek aracı beklemeden annesini özel aracıyla eve götürmek istedi. Araç, sokağa çıkma kısıtlaması çerçevesinde uygulama yapan polis ekipleri tarafından Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde durdurularak kimlik kontrolü yapıldı. Kontrollerde araçta seyahat eden A.K' nin Covid-19 testinin pozitif olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, Covid-19 hastası olan ve karantina ihlali yapan kadının KYK'ya sevki için bölgeye sağlık ekibi istedi. E.K. isimli şahıs, karantinayı ihlal ettiği gerekçesiyle annesini KYK yurduna götürecek sağlık ekiplerine de zorluk çıkardı. Şahsın, sağlık ekiplerine 'Yaptığınız çok ayıp bir şey, bu kadın burada hasta bekletiyorsunuz' şeklinde tepki göstermesiyse dikkat çekti. Polis ve sağlık ekiplerinin ikna çalışmaları sonrası A.K. isimli kadın karantina süresini tamamlamak üzere KYK yurduna götürüldü. Araç sürücüsü E.K. ya ve araçta bulunan bir şahsa kısıtlamayı deldiği gerekçesiyle, A.K. isimli kadınaysa Covid -19 karantinasını ihlal ettiği gerekçesiyle cezai işlem uygulanacağını öğrenildi. Öte yandan A.K'nin karantina sürecinde 11 günü geride bıraktığı öğrenildi.

Sivas'ta yasağa ilk muhalefet
Sivas'ta yasağa ilk muhalefet
Sivas'ta yasağa ilk muhalefet
Sivas'ta yasağa ilk muhalefet
Sivas'ta yasağa ilk muhalefet
Sivas'ta yasağa ilk muhalefet
Sivas'ta yasağa ilk muhalefet
Sivas'ta yasağa ilk muhalefet

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEYSEL KORKMAZ

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