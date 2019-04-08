Sivas'ta Yasa Dışı Bahis Uygulaması

Sivas'ta yasa dışı bahis oynatan 12 iş yerine yasal işlem uygulandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri yasa dışı bahis suçuyla mücadele kapsamında il genelinde uygulama yaptı. Uygulamaya katılan polisler, bin 7 kişinin sorgusunu yaptı ve aranması olan 5 şüpheli hakkında işlem uyguladı.

Uygulamalarda 123 iş yerini kontrol eden polis ekipleri, bahis oynatılan 12 iş yeri hakkında yasal işlem yaptı.

Kaynak: AA