Sivas'ta yardım seferberliği

25.01.2020 15:18 | Son Güncelleme: 25.01.2020 15:23

Sivaslılar, Elazığ ve Malatya'da ki depremzedelere ulaştırılmak üzere yardım seferberliği başlattı.



Elazığ merkezli depremin ardından, deprem zedelere yardımda bulunmak isteyen Sivaslılar sosyal medya üzerinden örgütlenirken, Sivas Valiliği öncülüğünde Sivas Belediye Başkanlığı tarafından, toplanan yardımların koordinasyonunun sağlaması için çalışma başlatıldı. Sosyal medya üzerinden yardımda bulunmak isteyenlerin, yardım malzemelerini İtfaiye Müdürlüğü'ne teslim etmeleri istendi. Bu bildirinin ardından yardımda bulunmak isteyenler adeta itfaiye müdürlüğüne akın etti. Pattaniye, erzak ve kışlık giysi gibi yardımları ilgililere teslim ettiler.



Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekici, çalışmayı yerinde izleyip yardımseverlerle görüştü. Yardımda bulunan bir vatandaşın basın mensuplarının sorularını yanıtlarken ağlaması görenleri de duygulandırdı.



İki binada çatlak ihbarı yapıldı



Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, depremden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirirken devlet kurumlarının çok kısa bir süre içerisinde organize olup yara sarmaya başlamasının sevindirici olduğunu belirtti. Vali Ayhan'da depremin hem ardından Sivaslıların yardımda bulunmak için gösterdikleri çabayı hatırlatarak Sivaslılara teşekkür etti. Ayhan, Sivas'ta depremin hissedildiğini, Sivas Merkez ve Kangal ilçesinde birer olmak üzere iki bina ile ilgili çatlak ihbarı yapıldığını söyledi. Ayhan, binalarda ilgili kurumlar tarafından inceleme yapıldığını ve bunun dışında Sivas'ta depremle ilgili her hangi bir olumsuzluk yaşanmadığını sözlerine ekledi.



Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesi iş birliğinde, olası bir depremde can kaybına neden olmamaları için birçok metruk binanın yıkımı gerçekleştirilmişti. - SİVAS

Kaynak: İHA