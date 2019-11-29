Sivas'ta yaralı bulunan vaşak Kayseri'de tedavi altına alındı

29.11.2019 10:18 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:50

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde vatandaşlarca bulunan yaralı vaşak, tedavi altına alındı.

Fındıcak köyü mevkisinde otomobilin çarpması sonucu yaralandığı tahmin edilen bir vaşak olduğu ihbarı üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ayaklarında kırıklar bulunan vaşak, buradaki ilk müdahalenin ardından Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan, Sivas Valisi Salih Ayhan da bir vatandaşın kendisine yaralı vaşağa yardım edilmesi için sosyal medyadan mesaj göndermesi üzerine, hayvana Av Koruma Kontrol ekiplerince saat 01.20'de ulaşıldığını ve tedavisine başlandığını ifade etti.

Kaynak: AA