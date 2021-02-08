Sivas'ta yaralı bulunan puhu kuşu tedavi edildi
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Sivas'ta yaralı bulunan puhu kuşu tedavi edildi

08.02.2021 11:41 | Son Güncelleme: 08.02.2021 11:44
Sivas'ta yaralı bulunan puhu kuşu tedavi edildi

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde yaralı halde bulunan puhu kuşu tedavi edildikten sonra doğaya bırakıldı.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde yaralı halde bulunan puhu kuşu tedavi edildikten sonra doğaya bırakıldı.

İlçede yaralı puhu bulan kişi, kuşu Akıncılar Emniyet Amirliğine getirdi.

Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) Toplantısı kapsamında ilçede bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, yaralı kuşu tedavi etmek üzere polislerden teslim aldı.

Sivas'a getirilen puhu tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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