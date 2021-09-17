Sivas'ta yaralı balaban kuşu tedaviye alındı - Haberler
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Sivas'ta yaralı balaban kuşu tedaviye alındı

AA / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel
Sivas'ta yaralı balaban kuşu tedaviye alındı

Sivas'ta bir kafenin bahçesinde yaralı bulunan balaban kuşu, tedavisi için yetkililere teslim edildi.

Sivas'ta bir kafenin bahçesinde yaralı bulunan balaban kuşu, tedavisi için yetkililere teslim edildi.

Paşabey Mahallesi'nde kafe işleten Seyfettin Olgaç, bahçede bitkin halde bir kuş buldu.

Olgaç'ın haber vermesi üzerine Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaralı balabanı belediyenin Sokak Hayvanları Rehabilite Merkezine götürdü.

Kuşun, tedavisinin ardından Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Seyfettin Olgaç, "İş yerimizi açtığımızda kuşu bahçede bulduk ve görevlilere haber verdik. Gelip teslim aldılar." dedi.

Sivas'ta yaralı balaban kuşu tedaviye alındı

Sivas'ta yaralı balaban kuşu tedaviye alındı

Sivas'ta yaralı balaban kuşu tedaviye alındı

Sivas'ta yaralı balaban kuşu tedaviye alındı

AA / Halife Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri
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Haber: Sivas'ta yaralı balaban kuşu tedaviye alındı - Haberler
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