SİVAS'TA YAPIMI SÜREN KANGAL KÖPEĞİ MERKEZİ HAZİRANDA AÇILACAK
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SİVAS'TA YAPIMI SÜREN KANGAL KÖPEĞİ MERKEZİ HAZİRANDA AÇILACAK

SİVAS'TA YAPIMI SÜREN KANGAL KÖPEĞİ MERKEZİ HAZİRANDA AÇILACAK
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİVAS Valiliği tarafından, Kangal köpeklerini daha iyi tanıtmak amacıyla yapımına başlanılan Kangal Köpeği Üretim Eğitim ve Satış Merkezi projesinde sona gelindi.

SİVAS Valiliği tarafından, Kangal köpeklerini daha iyi tanıtmak amacıyla yapımına başlanılan Kangal Köpeği Üretim Eğitim ve Satış Merkezi projesinde sona gelindi. Vali Salih Ayhan, merkezin haziran ayında açılacağını söyledi.

Sivas Valiliği, Kangal köpeklerini daha iyi tanıtmak amacıyla kente yaklaşık 10 kilometre mesafedeki İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim, Koruma ve Üretim Merkezi'nin uluslararası standartlara getirilmesi için proje hazırladı. Yapımı büyük ölçüde tamamlanan tesisin içerisinde köpek showroom alanı, köpek sergi alanı, köpek yürüyüş alanı, köpek kulübeleri, yem depoları, doğumhane, yavrulama alanı, idari bina, oturma bankları, kamelyalar, kafeterya, mutfak ve çeşitli gezinti alanları yer aldı. Kangal koyununun da tanıtılacağı 7 milyon lira bedelli tesis, yerel kültür ve kimliğin korunmasında etkili bir rol oynayacak. Sivas Valisi Salih Ayhan inşaat alanını gezerek, yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı. Burada açıklamalarda bulunan Vali Ayhan, Baharın güzel yüzünü bizlere göstermesiyle biz de projelerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. 2021 yılı inşallah çok bereketli bir yıl olacak. Birçok projemizin hizmete açılış yılı olacak. Burası bizim kültür anlamında ve bizim marka değerimiz olan Kangal köpeğimiz açısından çok önemli bir mekandır. Hakikaten çok üst ölçekte, zengin içeriği ile özel bir mekan yapmaktayız. Burası inşallah Sivas'a gelen ziyaretçilerin uğrak yeri olacak. Burada bir kültür, eğitim ve Kangal köpeği ırkının muhafazası var. Her Sivas'a gelenin uğraması gerektiği bir yer olacak. Güzel bir iş ortaya çıktı. Haziran başında inşallah açılışını gerçekleştireceğiz dedi.

SİVAS'TA YAPIMI SÜREN KANGAL KÖPEĞİ MERKEZİ HAZİRANDA AÇILACAK
SİVAS'TA YAPIMI SÜREN KANGAL KÖPEĞİ MERKEZİ HAZİRANDA AÇILACAK
SİVAS'TA YAPIMI SÜREN KANGAL KÖPEĞİ MERKEZİ HAZİRANDA AÇILACAK
SİVAS'TA YAPIMI SÜREN KANGAL KÖPEĞİ MERKEZİ HAZİRANDA AÇILACAK
SİVAS'TA YAPIMI SÜREN KANGAL KÖPEĞİ MERKEZİ HAZİRANDA AÇILACAK
SİVAS'TA YAPIMI SÜREN KANGAL KÖPEĞİ MERKEZİ HAZİRANDA AÇILACAK
SİVAS'TA YAPIMI SÜREN KANGAL KÖPEĞİ MERKEZİ HAZİRANDA AÇILACAK
SİVAS'TA YAPIMI SÜREN KANGAL KÖPEĞİ MERKEZİ HAZİRANDA AÇILACAK
SİVAS'TA YAPIMI SÜREN KANGAL KÖPEĞİ MERKEZİ HAZİRANDA AÇILACAK
SİVAS'TA YAPIMI SÜREN KANGAL KÖPEĞİ MERKEZİ HAZİRANDA AÇILACAK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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