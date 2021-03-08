Sivas'ta yapımı süren Elbeyli Göleti 1790 dekar tarım arazisinin sulamasını sağlayacak

Sivas'ta yapımı devam eden Elbeyli Göleti'nin 1790 dekar tarım arazisinin sulamasını sağlayacağı bildirildi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlük ilde yaptığı yatırımlarla Sivas'ın mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Sivas merkezde yapımı süren Elbeyli Göleti'nde çalışmaların devam ettiğini, göletin tamamlanmasının ardından depolanacak su ile 1790 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını belirtti.

Gölet ulaşım yolu, gövde kazısı ve derivasyon kondüvisinin tamamlandığını aktaran Yıldız, "Gölet enjeksiyon, gövde dolgu, dolusavak, ayar vana odası, su alma yapısı, enerji kırıcı havuzu ve elektromekanik teçhizat imalatlarına devam edilecektir. Temelden yüksekliği 17,50 metre ve su depolama kapasitesi 668 bin metreküp olan Elbeyli Göleti'nin 2021 birim fiyatları ile dekar başına bin 324 lira gelir artışı ile 159 kişiye istihdam sağlaması ve ülke ekonomisine yıllık 2 milyon 90 bin 72 lira katkı sağlaması hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer