Sivas'ta yangın: 2 keçi, 15 tavuk telef oldu
Haberler » 3. Sayfa » Sivas'ta yangın: 2 keçi, 15 tavuk telef oldu - Haber

Sivas'ta yangın: 2 keçi, 15 tavuk telef oldu

Sivas'ın Gürün ilçesi Çamlıca köyünde meydana gelen yangında 2 keçi, 15 tavuk telef oldu.

27.11.2019 12:29 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:34
Sivas'ta yangın: 2 keçi, 15 tavuk telef oldu

'ın Gürün ilçesi köyünde meydana gelen yangında 2 keçi, 15 tavuk telef oldu.


Edinilen bilgilere göre, yangın gece geç saatlerde Çamlıca köyünde İsmail ve Ömer Topraktepe kardeşlere ait samanlık ve ahırda meydana geldi. Henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden köylüler hemen Gürün İtfaiyesine verdi. Olay yerine gelen ekipler ahır ve samanlığı söndürdü. Yangında kimse yaralanmazken, 2 keçi ve 15 tavuk telef oldu. - SİVAS

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.