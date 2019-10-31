Sivas'ta yangın

31.10.2019 12:00

Sivas'ta bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Yunus Emre Mahallesi Türkiş Blokları'nda bir apartmanın en üst katında Ertuğrul Özbüker'e ait dairede evde kimsenin bulunmadığı sırada henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.

Aynı apartmanda oturan ve sinir krizi geçiren bir kadına ise sağlık ekipleri müdahale etti.

Kaynak: AA