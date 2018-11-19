Sivas'ta Yangın
Sivas'ta inşaat işçilerinin kaldığı iki katlı prefabrik barakada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sivas'ta inşaat işçilerinin kaldığı iki katlı prefabrik barakada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Numune Hastanesi Acil Servisi karşısında bulunan ve inşaat işçilerinin kaldığı barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış sebebi araştırılıyor.