Sivas'ta yamaçtan düşen kaya nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açıldı - Haberler
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Sivas'ta yamaçtan düşen kaya nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açıldı

Sivas'ta yamaçtan düşen kaya nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açıldı
AA / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yamaçtan kaya düşmesi sonucu ulaşıma kapanan köy yolu, açıldı.

SUŞEHRİ, SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde yamaçtan kaya düşmesi sonucu ulaşıma kapanan köy yolu, açıldı.

Bölgede etkili olan yağışın ardından Tatar-Kale köy yolu, yamaçtan düşen kaya nedeniyle ulaşıma kapandı.

Köylülerin haber vermesi üzerine bölgeye Suşehri İlçe Özel İdare ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kaya parçasını kaldırmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Sivas'ta yamaçtan düşen kaya nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açıldı

AA / Halife Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri

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