Sivas'ta yalnız yaşayan yaşlı adam evinde baygın halde bulundu
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Sivas'ta yalnız yaşayan yaşlı adam evinde baygın halde bulundu

13.02.2021 19:01 | Son Güncelleme: 13.02.2021 19:04
Sivas'ta yalnız yaşayan yaşlı adam evinde baygın halde bulundu

Sivas'ta kendisinden haber alınamayan yaşlı adam, yalnız yaşadığı evinde baygın halde bulundu.

Sivas'ta kendisinden haber alınamayan yaşlı adam, yalnız yaşadığı evinde baygın halde bulundu.

Orhangazi Mahallesi Cihan Evler Apartmanı B Blok 3. kattaki dairesinde tek başına yaşayan 89 yaşındaki Bayram Eker'den dün akşam saatlerinden itibaren haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi. Bu sırada eve sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dairenin kapısını itfaiye yardımıyla açan ekipler, yaşlı adamı evinde baygın halde buldu.

Düştüğü anlaşılan Eker, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

Eker'in komşularından Memiş Özel, AA muhabirine, dün akşamdan itibaren kendisinden haber alamadıklarını söyledi.

Özel, "En son dün akşam kendisine yemek götürdük. Bugün kapı zilini defalarca çalmamıza rağmen açmadı. Meğer evin içinde düşerek baygınlık geçirmiş." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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