Sivas'ta yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu Sivas'ta bir kişi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Sivas'ta bir kişi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yüceyurt Mahallesi 21. Sokak'taki evinde yalnız yaşayan ve bir kurumda memur olarak çalışan Muharrem G'nin mesaiye gitmemesi üzerine iş arkadaşları durumu polis ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla eve giren polis ve sağlık ekipleri Muharrem G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA