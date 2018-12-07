Sivas'ta, Yaklaşık 200 Küçükbaş Hayvan Koyun ve Keçi Vebası Nedeniyle Telef Oldu

Sivas'ın Zara ilçesinde, koyun ve keçi vebası nedeniyle yaklaşık 200 küçükbaş hayvan telef oldu.

İlçeye bağlı Aluçlubel köyünde yaklaşık 1 aydır koyun ve keçi ölümleri görüldü. Bunun üzerine durum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirildi. Köye gelen ekipler, ölümlerin vebadan kaynaklandığını tespit etti. Antalya'da 40 yıl yaşadıktan sonra döndüğü köyünde hayvancılık yapan Ekrem Çelik'in(66) kredi ile aldığı 125 küçükbaş hayvanın 60'ı veba nedeniyle telef oldu. Köyün genelinde yaşanan küçükbaş hayvan ölümleri köylüleri tedirgin etti. Yaşanan ölümler nedeniyle köyden hayvan alım ve satımı durduruldu. Ayrıca veteriner hekimler köye gelerek ilaçlama ve aşılama çalışması yaptı.

'BU BİR AFET, BİZE YARDIMCI OLSUNLAR'

Kredi çekerek hayvancılık yapmaya başladığını söyleyen Ekrem Çelik, "60 hayvanımı kaybettim. Veba hastalığı çıktı. Bu bir afet. Hayvanlarım kırılıyor. Sadece bende değil, köydeki tüm arkadaşlarda bu hastalık var. Bu bir afettir. Ben büyüklerimize sesleniyorum. Bize yardımcı olsunlar. Yapacak bir şey yoktur. Ölümler devam ediyor" dedi.

Eşi Zeynep Çelik ise, "1 aydır bu hastalık var. Yem yemiyor, su içmiyorlar. Ölümler devam ediyor. Sadece bizim köyün çevresinde bu ölümler var" diye konuştu.

'YAKLAŞIK 200 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU'

Köy muhtarı Özcan Çelik ise hastalığın yaklaşık bir ay önce görülmeye başladığını belirterek, "Hayvan ölümleri sonrası ekiplerin yaptığı tahlil sonuçlarında veba hastalığı olduğu ortaya çıktı. Burada yetiştiricilerimiz çok mağdur. Yaklaşık 200 küçükbaş hayvan telef oldu. Ölümler devam ediyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince aşılama yapıldı. Buradan büyüklerimize sesleniyoruz. Bu yetiştiricilere yardım edilsin" ifadelerini kullandı.