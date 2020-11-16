Sivas'ta yakınlarının haber alamadığı bir kişi işlettiği hamamda ölü bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sivas'ta yakınlarının haber alamadığı bir kişi işlettiği hamamda ölü bulundu

16.11.2020 22:17 | Son Güncelleme: 16.11.2020 22:20
Sivas'ta yakınlarının haber alamadığı bir kişi işlettiği hamamda ölü bulundu

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde kendisinden haber alınamayan bir kişi, işlettiği hamamda ölü bulundu.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde kendisinden haber alınamayan bir kişi, işlettiği hamamda ölü bulundu.

Yıldızeli ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde dayıları Z.S'den (40) haber alamayan yeğenleri, endişe ederek işlettiği hamama geldi.

Kapının kilitli olduğu için pencereden içeri giren yeğenlerden biri, dayısını yerde hareketsiz buldu.

İhbar üzerine hamama gelen sağlık ve polis ekipleri Z.S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Z.S'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Yıldızeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: Yakınlarının haber alamadığı kişi, evinde ölü bulundu
Son dakika haberleri: Yakınlarının haber alamadığı kişi, evinde ölü bulundu
Sağlıkçı astsubay evinde, bir kadınla ölü bulundu
Sağlıkçı astsubay evinde, bir kadınla ölü bulundu
Nevşehir'de kayıp olarak aranan kişi, inşaatta ölü bulundu
Nevşehir'de kayıp olarak aranan kişi, inşaatta ölü bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Donald Trump Meral Akşener Cevdet Yılmaz Vladimir Putin Mustafa Varank
Magazin Sibel Can Özge Özder Hazar Ergüçlü Caner Cindoruk
Spor Caner Erkin Fatih Terim Abdullah Avcı Sebastian Vettel Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Cuma Medya Milli Kamera
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivas'ta yakınlarının haber alamadığı bir kişi işlettiği hamamda ölü bulundu - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.11.2020 22:20:36. #1.15#
title