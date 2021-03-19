Yakalanan dilencilerin topladığı paralar ekmeğin içinden çıktı
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Yakalanan dilencilerin topladığı paralar ekmeğin içinden çıktı

19.03.2021 10:17 | Son Güncelleme: 19.03.2021 10:35

Sivas'ta düzenlenen operasyonda yakalanan dilencilerin topladığı paraların bir bölümü, somun ekmeğin içinden çıktı.

Sivas'ta düzenlenen operasyonda yakalanan dilencilerin topladığı paraların bir bölümü, somun ekmeğin içinden çıktı.

Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerin şehrin işlek caddelerinde vatandaşlardan para isteyen dilencilere yönelik düzenlediği operasyona emniyet güçleri de destek verdi.

Ekiplerce, kaldırımlarda ve trafik ışıklarında vatandaşlardan para isteyen 4 dilenci, Zabıta Müdürlüğüne götürüldü.

Dilencilerin üst aramasında 258 lira bulundu.

Vatandaşların duygularını istismar eden dilencilerden birinin 222 lirayı somun ekmeklerin içine gizlemesi dikkati çekti.

Bir dilenci kadın, kendisini yakalayan zabıta ekiplerine, "Benim bütün paramı aldınız." diyerek tepki gösterdi.

Zabıta Müdürlüğünce paraya el konulurken dilenciler hakkında yasal işlem uygulandı.

Yakalanan dilencilerin topladığı paralar ekmeğin içinden çıktı
Yakalanan dilencilerin topladığı paralar ekmeğin içinden çıktı
Yakalanan dilencilerin topladığı paralar ekmeğin içinden çıktı
Yakalanan dilencilerin topladığı paralar ekmeğin içinden çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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