Sivas'ta yakalanan DEAŞ şüphelisi adliyede

SİVAS'ta, polis ekiplerinin MİT ile birlikte yürüttüğü çalışma kapsamında, terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu belirlenen ve gözaltına alınan Irak uyruklu W.A.Y. adliyeye sevk edildi.