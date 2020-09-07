Sivas'ta yakalanan 48 şahıstan 42'si tutuklandı
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Sivas'ta yakalanan 48 şahıstan 42'si tutuklandı

Sivas'ta çeşitli suçlardan aranan 48 şahıs Asayiş Şube ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu yakalanırken 42 şahıs ceza evine gönderildiSivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri tarafından Ağustos ayı içerisinde yapılan çalışmalarda 48 şahıs yakalandı.

Sivas'ta yakalanan 48 şahıstan 42'si tutuklandı
07.09.2020 10:55 | Son Güncelleme: 07.09.2020 10:59

Sivas'ta çeşitli suçlardan aranan 48 şahıs Asayiş Şube ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu yakalanırken 42 şahıs ceza evine gönderildi

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri tarafından Ağustos ayı içerisinde yapılan çalışmalarda 48 şahıs yakalandı. Yağma, Yaralama, Hırsızlık, Dolandırıcılık, Çocuğun Cinsel İstismarı gibi çeşitli Asayiş suçlarından aranan şahıslar yakayı ele verdi. Yakalanan şahıslardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 42 kişi ceza evine teslim edildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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