Sivas'ta yağmur ve dolu etkili oldu...Caddeler ve sokaklar göle döndü
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Sivas'ta yağmur ve dolu etkili oldu...Caddeler ve sokaklar göle döndü

Sivas'ta yağmur ve dolu etkili oldu.

04.06.2020 18:54 | Son Güncelleme: 04.06.2020 19:00

Sivas'ta yağmur ve dolu etkili oldu...Caddeler ve sokaklar göle döndü

-Sivas'ta 20 dakika boyunca etkili olan kuvvetli yağmur ve dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı

SİVAS - Sivas'ta 20 dakika boyunca etkili olan kuvvetli yağmur ve dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Sivas'ta kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan güneşli hava akşam saatlerinde yerini yağmur ve dolu yağışına bıraktı. Yaklaşık 20 dakika etkili olan yağmur ve dolu yağışı dışa vatandaşlara zor anlar yaşattı. Vatandaşlar iş yerleri tenteleri altına girerek ve tarihi medreselere sığınarak yağıştan korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar ise yağışa aldırış etmeden yürümeye devam etti. Bazı esnaflar da yağan yağmuru fırsat bilerek iş yerlerinin önlerini temizledi.Yağar yağmurla kısa süreliğine de olsa yollarda oluşan su birikintileri bazı araçların arızalanmasına neden oldu. Yağmurun dinmesinin ardından suların çekilmesi ile hayat normale döndü.

Sivas'ta yağmur ve dolu etkili oldu...Caddeler ve sokaklar göle döndü

Kaynak: İHA

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