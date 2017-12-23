Sivas'ta yağmur hayatı olumsuz etkiledi



Sivas'ta dünden beri devam eden sağnak yağış günboyu etkisini sürdürdü. Akşam saatlerinde hava sıcaklığının 7 derece olduğu kentte su baskınları yaşandı. Sivas'ta dünden beri etkisini sürdüren yağışlı hava hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Toptancılar Sitesinde meydana bulunan işyerleri sular altında kaldı. İşyerlerini su basan esnaflar uzun süre temizlemekle uğraşsa da yağmur durmadığı için başarılı olamadı.Toptancılar Sitesi'nde işyeri bulunan Bünyamin Kavak tepki amacıyla su birikintisine olta attı. 12 yıldır sitede çalıştığını ifade eden Kavak, "Her yağmur yağışında buraları su basıyor. Ben de tepki göstermek amacıyla oltayla balık tutmaya çalıştım" dedi. Sitede bulunan esnaflar ise yağmur yağdığında sitedeki altyapı eksikliği nedeniyle bir çok işyerini su bastığını ve maddi zarar meydana geldiğini söyleyerek çözüm istedi.