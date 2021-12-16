Sivas'ta yağmur etkili oluyor - Haberler
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Sivas'ta yağmur etkili oluyor

Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Haberler | Güncel

SİVAS'ta sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili oldu.

SİVAS'ta sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili oldu. Yağış nedeniyle caddelerde su birikintileri oluşurken, trafik akışı yavaşladı.

Kentte, saat 08.00 sıralarında başlayan yağmur, ilerleyen zamanlarda hızını artırdı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, trafik akışı da yavaşladı. Kentte yağışla birlikte hava sıcaklığı da 5 dereceye kadar düştü. Meteoroloji verilerine göre yağışın gön boyu etkili olması bekleniyor.


Sivas'ta yağmur etkili oluyor

Sivas'ta yağmur etkili oluyor

Sivas'ta yağmur etkili oluyor

Sivas'ta yağmur etkili oluyor

Sivas'ta yağmur etkili oluyor

Sivas'ta yağmur etkili oluyor

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Son Dakika Haberleri

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