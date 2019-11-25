Sivas'ta yaban keçisi avlayan 3 kişiye 60 bin lira ceza
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Sivas'ta yaban keçisi avlayan 3 kişiye 60 bin lira ceza

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, izinsiz yaban keçisi avlayan 3 kişiye 20'şer bin lira ceza uygulandı.

25.11.2019 11:20 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:20
Sivas'ta yaban keçisi avlayan 3 kişiye 60 bin lira ceza

'ın ilçesinde, izinsiz yaban keçisi avlayan 3 kişiye 20'şer bin lira ceza uygulandı.

Suşehri İlçe Jandarma Komutanlığı ile Müdürlüğü ekipleri, Çakırlı köyü kırsalında Y.D. (54), M.C. (48) ve G.C'nin (32) izinsiz yaban keçisi avladığını belirledi.

Gözaltına alınan 3 şüpheliye yasaklı tür avlamaktan 20'şer bin lira idari para cezası verildi.

Avlanan yaban keçisi, Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA
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