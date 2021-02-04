Sivas'ta yaban keçisi avlayan 3 kişiye 38 bin 559 lira ceza uygulandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaban keçisi avladıkları iddia edilen 3 kişiye 38 bin 559 lira ceza kesildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskitoprak köyü Bayır mevkisinde devriye görevi yürütürken F.K, M.K. ve Y.K'nin, avlanması yasak hayvan türlerinden yaban keçisini av tüfeğiyle öldürdüklerini tespit etti.

Olay yerinde, avlanmada kullanıldığı değerlendirilen 3 av tüfeği ele geçirildi.

Bu kişiler hakkında, 27 bin 777 lirası yaban keçisi avlama tazminatı, 3 bin 594'er lirası idari para cezası olmak üzere toplam 38 bin 559 lira tutanak tanzim edildi.

Tanzim edilen tutanak ve evrakın, Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne gönderileceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara