Yaban keçileri drone ile görüntülendi
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Yaban keçileri drone ile görüntülendi

12.01.2021 09:57 | Son Güncelleme: 12.01.2021 10:12

Sivas'ta yiyecek arayan çok sayıda yaban keçisi, doğal ortamlarında drone ile görüntülendi.

Sivas'ta yiyecek arayan çok sayıda yaban keçisi, doğal ortamlarında drone ile görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde koruma ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

Bu kapsamda drone yardımıyla yapılan kontrollerde, bir bölgede gezinen çok sayıda yaban keçisi görüntülere yansıdı.

Dağlık alanda birlikte hareket eden keçilerin, yiyecek aradıkları görüldü.

Yaban keçileri drone ile görüntülendi
Yaban keçileri drone ile görüntülendi
Yaban keçileri drone ile görüntülendi
Yaban keçileri drone ile görüntülendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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