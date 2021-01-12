Yaban keçileri drone ile görüntülendi

Sivas'ta yiyecek arayan çok sayıda yaban keçisi, doğal ortamlarında drone ile görüntülendi.

Sivas'ta yiyecek arayan çok sayıda yaban keçisi, doğal ortamlarında drone ile görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde koruma ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

Bu kapsamda drone yardımıyla yapılan kontrollerde, bir bölgede gezinen çok sayıda yaban keçisi görüntülere yansıdı.

Dağlık alanda birlikte hareket eden keçilerin, yiyecek aradıkları görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer