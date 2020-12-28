Yaban keçileri drone ile görüntülendi
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Yaban keçileri drone ile görüntülendi

28.12.2020 17:09 | Son Güncelleme: 28.12.2020 17:25

Sivas'ta yiyecek arayan bir grup yaban keçisi, doğal ortamlarında drone ile görüntülendi.

Sivas'ta yiyecek arayan bir grup yaban keçisi, doğal ortamlarında drone ile görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde koruma ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

Bu kapsamda drone yardımıyla yapılan kontrollerde, bir bölgede gezinen 6 yaban keçisi görüntülere yansıdı.

Dağlık alanda birlikte hareket eden keçilerin, yiyecek aradıkları görüldü.

Yaban keçileri drone ile görüntülendi
Yaban keçileri drone ile görüntülendi
Yaban keçileri drone ile görüntülendi
Yaban keçileri drone ile görüntülendi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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