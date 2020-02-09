Sivas'ta yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı

09.02.2020 12:52 | Son Güncelleme: 09.02.2020 13:08

Sivas'ta yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için yemleme yapıldı.



Sivas Ravza Derneği, kentte kar yağışının etkili olmasının ardından yüksek kesimlerde yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Ravza Derneği Başkanı Abdullah Ağbektaş, yoğun kış şartlarının yaşandığı Sivas'ta yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta güçlük çektiğini söyledi.

Yaban hayvanlarının aç kalmaması için dernek olarak kentin çeşitli bölgelerinde 500 kilogram buğday, 500 kilogram et ve 200 ekmeği doğaya bıraktıklarını belirten Ağbektaş, "Hayvanlara hayat vesilesi olmaya çalışıyoruz. Canlı olan her şeye yapılan iyiliğin sevabı vardır." dedi.

Kaynak: AA