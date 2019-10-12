Sivas'ta Voleybol Turnuvası düzenlendi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Voleybol İl Temsilciliği organizesinde Sivas'ta Amatör Spor Haftası programları kapsamında voleybol turnuvası düzenlendi.

12.10.2019 14:09
Sivas'ta Voleybol Turnuvası düzenlendi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Voleybol İl Temsilciliği organizesinde Sivas'ta Amatör Spor Haftası programları kapsamında voleybol turnuvası düzenlendi.


4 Eylül Spor Salonunda yapılan voleybol müsabakalarının ilk maçında erkeklerde Gençlikspor A ile Gençlikspor B takımları karşı karşıya geldi. Voleybol müsabakasında sporcular rakipleriyle kıyasıya mücadele ederek, galip gelmek için ter döktü. Oynanan müsabaka 3-1 Gençlikspor A takımın üstünlüğü ile sonuçlandı.


Turnuvanın ikinci maçında ise bayanlarda Çimentospor ile Gençlikspor takımları kozlarını paylaştı. Oynanan maç, 3-1 Çimentospor'un galibiyeti ile tamamlandı.


Voleybol İl Temsilcisi Kılıçarslan Gültekin ise, turnuvaya katılan takımları tebrik ederek, amatör spor haftasının dolu dolu geçtiğini söyledi. - SİVAS

Kaynak: İHA
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