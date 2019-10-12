Sivas'ta Voleybol Turnuvası düzenlendi
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Voleybol İl Temsilciliği organizesinde Sivas'ta Amatör Spor Haftası programları kapsamında voleybol turnuvası düzenlendi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Voleybol İl Temsilciliği organizesinde Sivas'ta Amatör Spor Haftası programları kapsamında voleybol turnuvası düzenlendi.
4 Eylül Spor Salonunda yapılan voleybol müsabakalarının ilk maçında erkeklerde Gençlikspor A ile Gençlikspor B takımları karşı karşıya geldi. Voleybol müsabakasında sporcular rakipleriyle kıyasıya mücadele ederek, galip gelmek için ter döktü. Oynanan müsabaka 3-1 Gençlikspor A takımın üstünlüğü ile sonuçlandı.
Turnuvanın ikinci maçında ise bayanlarda Çimentospor ile Gençlikspor takımları kozlarını paylaştı. Oynanan maç, 3-1 Çimentospor'un galibiyeti ile tamamlandı.
Voleybol İl Temsilcisi Kılıçarslan Gültekin ise, turnuvaya katılan takımları tebrik ederek, amatör spor haftasının dolu dolu geçtiğini söyledi. - SİVAS