Sivas'ta Viyadük Projesinde Sona Gelindi

Sivas Belediyesi tarafından yapılan yeni Karşıyaka Köprüsü'nün şehir merkezi ile bağlantısını sağlayacak olan viyadük projesinde son aşamaya gelindi.

DSİ Kavşağı'ndan mevcut çevre yoluna uzanan viyadükte Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri asfaltlama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Karşıyaka'yı daha da yakınlaştırmak amacıyla geçtiğimiz yıl Sivas Belediyesi tarafından temeli atılan yeni köprüde inşaat çalışmaları hızla devam ederken eş zamanlı olarak yapımına başlanan DSİ viyadük projesinde ise sona gelindi. Mevcut kavşağın üzerinden geçirilen viyadük sayesinde çevre yoluna bağlantı sağlandı. Proje sayesinde aynı zamanda askeri alan içerisinden stadyuma da bağlantı yolu uzanıyor.

Ekiplerin yoğun bir şekilde çalıştığı viyadük projesi kısa sürede araç trafiğine açılacak. - SİVAS